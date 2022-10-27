Тегеран, 27 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. 26 октября министерство иностранных дел Исламской Республики Иран опубликовало заявление о введении ответных санкций в отношении некоторых физических и юридических лиц Европейского союза. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В качестве ответного акта и на основе внутренних механизмов министерство иностранных дел опубликовало заявление о введении санкций в отношении европейских физических и юридических лиц из-за их поддержки терроризма, насилия и ненависти, чтобы спровоцировать беспорядки против иранской нации.

Вышеупомянутые организации состоят из так называемых «союзников свободного Ирана» и их членов в Европейском парламенте; Международного комитета в поисках справедливости; организации «Остановите бомбу»; Персидской телевизионной сети Deutsche Welle в Германии; Персидской телевизионной сети RFI во Франции; Международной лиги против расизма и антисемитизма (LICRA); немецкой компании Karl Kolb, а также фирмы Rhein Bayern Fahrzeugbau.

Согласно заявлению, в санкционный список также включены следующие лица: Альхо Видаль Квадрас, Хавьер Заразлейос, Милан Азвер, Шарлье Веймерс, Ян Заградил, Хельмот Гекинг, Герман Терч, Мейер Хабиб, Матин Валлетон, Жан Франсуа Легаре, Йоханнес Бойе, Александра Вюрцбах.

Санкции включают запрет на выдачу виз и отказ упомянутым лицам во въезде в Иран, а также конфискацию их активов в исламской стране. Согласно сообщению, иранские правительственные структуры сделают все необходимое для осуществления санкций в отношении соответствующих европейских физических лиц и организаций.