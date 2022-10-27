Тегеран, , 09:10 — REGNUM Европа не может прибегать к введению новых санкций в отношении Ирана в попытке добиться уступок от Исламской Республики, заявил иранский законодатель. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 октября.

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Аболфазл Амуэй заявил агентству IRNA, что если Европа мечтает добиться новых уступок от Исламской Республики, прибегнув к санкционной политике, становится очевидным факт, что Запад совершенно не знаком с Ираном.

Законодатель, представляющий Тегеран в иранском парламенте, отметил, что новые европейские санкции в отношении некоторых иранских должностных лиц и организаций разрушат инфраструктуру двусторонних связей между Ираном и Европой.

«Новые санкции не будут эффективными, поскольку у иранских властей нет никаких активов в Европе, на которые можно было бы наложить санкции, однако поведение европейцев создаёт негативные настроения по отношению к ним», — предупредил он.

Представитель Парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике далее заявил, что гибель иранки Махсы Амини и последовавшие за этим протесты находятся во внутренней юрисдикции Ирана, поэтому западные государства не имеют права вмешиваться в такие вопросы.

Напомним: Европейский союз ввел санкции в отношении 11 иранских должностных лиц и четырех юридических лиц, что влечет за собой запрет на выдачу виз и замораживание активов. К настоящему времени так называемые санкции в отношении Ирана в области прав человека были направлены против 97 физических и восьми юридических лиц.