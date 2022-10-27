Тегеран, , 09:08 — REGNUM 26 октября министр здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Абдуллозода Джамолиддин Абдулло призвал к взаимному сотрудничеству с Исламской Республикой Иран в области производства лекарственных трав и фармацевтической промышленности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран и Таджикистан

Таджикский министр сделал эти замечания на встрече с генерал-губернатором провинции Фарс Мохаммад-Хади Иманиехом в Ширазе, отметив, что рост сотрудничества поможет улучшить ситуацию со здоровьем населения двух государств.

Он также подчеркнул, что Иран прогрессивен в различных областях, в частности в медицине, при этом Таджикистан намерен обменяться со своим соседом надлежащим опытом в данной сфере.

По словам министра, многие таджикские врачи учились в университетах Шираза, чтобы повысить свои знания в области трансплантации органов; затем они вернулись в Таджикистан и оказывали своим соотечественникам медицинские услуги на высоком уровне.

Генерал-губернатор выразил готовность предоставить таджикским пациентам возможность въезда в Фарс, поскольку в этой провинции существует потенциал для оздоровительного туризма.