Тбилиси, 27 октября 2022, 08:14 — REGNUM Правительство Грузии увеличит военный бюджет 2023 года на 26% по сравнению с 2022 годом. Об этом 25 октября сообщил на «Общественном телевидении» министр обороны республики Джуаншер Бурчуладзе.

Грузинские солдаты
Грузинские солдаты
Mod.gov.ge

По словам главы минобороны, решено добавить еще 260 млн лари (около $ 93 млн), в результате в проекте бюджета на оборонные нужды предусмотрели $1,26 млрд лари (около $450 млн). В следующем году планируется создать управление кибербезопасности. Этому помогает Великобритания и другие страны.

Бурчуладзе также рассказал, что по поручению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили военную службу будут делать более привлекательной.

«Мы приложили большие усилия для модернизации резервной и призывной системы. При этом мы использовали опыт стран Прибалтики, а также Финляндии и Швейцарии. Надеюсь, в скором времени мы внесем в законодательный орган документ, который будет работать как ориентир на ближайшие 10-20 лет», — сказал министр.