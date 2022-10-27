Тбилиси, , 08:14 — REGNUM Правительство Грузии увеличит военный бюджет 2023 года на 26% по сравнению с 2022 годом. Об этом 25 октября сообщил на «Общественном телевидении» министр обороны республики Джуаншер Бурчуладзе.

Грузинские солдаты Mod.gov.ge

По словам главы минобороны, решено добавить еще 260 млн лари (около $ 93 млн), в результате в проекте бюджета на оборонные нужды предусмотрели $1,26 млрд лари (около $450 млн). В следующем году планируется создать управление кибербезопасности. Этому помогает Великобритания и другие страны.

Бурчуладзе также рассказал, что по поручению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили военную службу будут делать более привлекательной.

«Мы приложили большие усилия для модернизации резервной и призывной системы. При этом мы использовали опыт стран Прибалтики, а также Финляндии и Швейцарии. Надеюсь, в скором времени мы внесем в законодательный орган документ, который будет работать как ориентир на ближайшие 10-20 лет», — сказал министр.