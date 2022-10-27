Калуга, , 09:23 — REGNUM Более 28 тысяч калужских детей в возрасте от восьми до 17 лет из малообеспеченных семей получают с 1 мая 2022 года ежемесячное пособие, общая сумма перечисленных средств составила почти 2 млрд рублей. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Сомова.

Дети Дарья Антонова © ИА REGNUM

Размер выплаты зависит от уровня дохода семьи, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка (в Калужской области он составляет 13 тыс. 264 руб.). Подать заявление на получение этой меры государственной поддержки можно в электронном виде на портале Госуслуг, а также при личном посещении офиса МФЦ или клиентской службы ОПФР по Калужской области.

«По правилам, заявления на выплату рассматриваются в пределах 10 рабочих дней. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение пяти рабочих дней. В дальнейшем средства перечисляются с первого по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие. При этом для перечисления денежных средств через кредитные учреждения установлен единый выплатной день — третье число каждого месяца», — отметила Светлана Сомова.

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