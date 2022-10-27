Калуга, 27 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Более 28 тысяч калужских детей в возрасте от восьми до 17 лет из малообеспеченных семей получают с 1 мая 2022 года ежемесячное пособие, общая сумма перечисленных средств составила почти 2 млрд рублей. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Сомова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

Размер выплаты зависит от уровня дохода семьи, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка (в Калужской области он составляет 13 тыс. 264 руб.). Подать заявление на получение этой меры государственной поддержки можно в электронном виде на портале Госуслуг, а также при личном посещении офиса МФЦ или клиентской службы ОПФР по Калужской области.

«По правилам, заявления на выплату рассматриваются в пределах 10 рабочих дней. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение пяти рабочих дней. В дальнейшем средства перечисляются с первого по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие. При этом для перечисления денежных средств через кредитные учреждения установлен единый выплатной день — третье число каждого месяца», — отметила Светлана Сомова.