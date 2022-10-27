Почти 2 млрд рублей выплачено калужским семьям с детьми от 8 до 17 лет
Калуга, 27 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Более 28 тысяч калужских детей в возрасте от восьми до 17 лет из малообеспеченных семей получают с 1 мая 2022 года ежемесячное пособие, общая сумма перечисленных средств составила почти 2 млрд рублей. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Сомова.
Размер выплаты зависит от уровня дохода семьи, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка (в Калужской области он составляет 13 тыс. 264 руб.). Подать заявление на получение этой меры государственной поддержки можно в электронном виде на портале Госуслуг, а также при личном посещении офиса МФЦ или клиентской службы ОПФР по Калужской области.