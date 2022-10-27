МИД России назвал террористической манеру ведения ВСУ боевых действий
Москва, 27 октября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Своими действиями каратели ВСУ формируют состав военных преступлений, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
Santiago Casuriaga
МИД России
«Речь идет об использовании живых щитов, неизбирательного применения огня, пыток в отношении военнопленных, организации покушений на гражданских сотрудников органов управления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации», — сказал он РИА Новости.
В связи с этим в МИД РФ назвали действия карателей ВСУ террористическими.
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