Москва, 27 октября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Своими действиями каратели ВСУ формируют состав военных преступлений, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Santiago Casuriaga МИД России

«Речь идет об использовании живых щитов, неизбирательного применения огня, пыток в отношении военнопленных, организации покушений на гражданских сотрудников органов управления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации», — сказал он РИА Новости.

В связи с этим в МИД РФ назвали действия карателей ВСУ террористическими.

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