Москва, , 08:05 — REGNUM По итогам дня 26 октября рубль закрылся в минусе к основным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Доллары Brett Hondow

Пара доллар/рубль повысилась на 0,43%, до 61,75 руб., евро/рубль — на 0,68%, до 61,90 руб., юань/рубль — на 1,11%, до 8,50 руб.

В первой половине дня курс доллара крутился вокруг отметки 61,50 руб. и к закрытию вечерней сессии на Мосбирже восстановился до 61,90 руб. На основной сессии рубль получал поддержку от результатов аукционов Минфина РФ.

Ведомство разместило на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 177,553 млрд руб. по номиналу. Также ослабление рубля сдерживало ослабление доллара к большинству мировых валют на рынке Forex.

Это происходило на фоне ожиданий участников рынка, что ФРС США на заседании в декабре может замедлить повышение ставки из-за проблем в экономике. Из-за укрепления евро пара евро/рубль поднялась выше, чем доллар/рубль.

Сегодня, 27 октября, на торгах в Азии рубль открылся ростом к иностранным валютам. Поскольку пик налоговых платежей пройден, то рубль начал терять поддержку от налогового периода.

Тем не менее он остается под защитой высоких цен на нефть, обеспечивающих экспортную выручку. Перед заседанием ЦБ РФ от доллара ожидаются колебания в диапазоне 60,80–62,20 руб.

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