Москва, , 08:05 — REGNUM Россия должна принять закон о частных военных компаниях и обеспечить профилирование их деятельности в координации с классическим армейским ядром через специальные прослойки, которые необходимо создать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кургинян отметил, что у него есть много вопросов к ЧВК «Вагнер», но он не может отрицать того факта, что эта структура воюет, и сейчас важно именно это. То, что эта структура сейчас превращается в крупное мотострелковое соединение — это другой вопрос, их профиль.

«На самом деле частные военные компании, частные разведкомпании, они же не на это работают, они заточены каждая на свое и вместе координируются, вот это надо быстро сейчас сделать. Ну хотя бы законы принять, которые развяжут эти узлы. Я понимаю, что это опасно, жить вообще опасно, и безопаснее всего еле-еле шевелиться, бормотать и пережевывать деньги. Это самое безопасное, но только может накрыться так, что дальше некуда», — заявил Кургинян.

Он подчеркнул, что, если 44 шага США по эскалации конфликта и превращению его в ядерный, будут исполнены, не будет в России никакого благополучия. Поэтому, нужно принять закон о ЧВК, провести инвентаризацию гражданских сил, готовых это сделать, обеспечить профилирование и создание промежуточного и лояльного к армейскому ядру слоя, который все это будет инвентаризировать, являясь диспетчером и помощником.

«Мне только не хватало, чтобы все эти частные структуры еще вдобавок базар вели на армию, оказывая на ее во-первых, действительную ущербность, как и всего нашего общества, и во-вторых выдумывая это, не понимаю, что всегда так. Это всегда так, это извечно, иначе не бывает. Дальше надо обеспечить, чтобы эти люди работали на стыке информации с войной», — продолжил Кургинян.

Сейчас же, по его словам, все это делится на консервативные СМИ, которые не худшим образом работают в своей логике и «мелочь» вроде телеграм-каналов, которой не верят до конца, потому что с места и с поля боя нормальной правды нет. И ее нет как в официальных рапортах, в которых все приукрашивается, и ее нет в этих «частных воплях», в которых все негативы сгущаются. Если это инвентаризировать и соединить, Россия победит киевский режим и создаст все нетрадиционные гибридные шаги, то Запад офигеет, показав, насколько он сам консервативен, пересчитывая все комбинации с самого начала.