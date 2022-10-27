Кургинян описал структуру гибридной армии, без которой Россия не победит
Москва, 27 октября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Россия должна принять закон о частных военных компаниях и обеспечить профилирование их деятельности в координации с классическим армейским ядром через специальные прослойки, которые необходимо создать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян отметил, что у него есть много вопросов к ЧВК «Вагнер», но он не может отрицать того факта, что эта структура воюет, и сейчас важно именно это. То, что эта структура сейчас превращается в крупное мотострелковое соединение, — это другой вопрос, их профиль.
Он подчеркнул, что, если 44 шага США по эскалации конфликта и превращению его в ядерный будут исполнены, не будет в России никакого благополучия. Поэтому нужно принять закон о ЧВК, провести инвентаризацию гражданских сил, готовых это сделать, обеспечить профилирование и создание промежуточного и лояльного к армейскому ядру слоя, который все это будет инвентаризировать, являясь диспетчером и помощником.
Сейчас же, по его словам, все это делится на консервативные СМИ, которые не худшим образом работают в своей логике, и «мелочь» вроде телеграм-каналов, которой не верят до конца, потому что с места и с поля боя нормальной правды нет. И её нет как в официальных рапортах, в которых всё приукрашивается, и её нет в этих «частных воплях», в которых все негативы сгущаются. Если это инвентаризировать и соединить, Россия победит киевский режим и создаст все нетрадиционные гибридные шаги, то Запад офигеет, показав, насколько он сам консервативен, пересчитывая все комбинации с самого начала.