Берлин, , 08:04 — REGNUM Власти Германии утверждают, что задействовать для перекачки газа в Европу вторую, нетронутую нитку трубопровода «Северный поток — 2» после сильных взрывов, разрушивших другие ветки «Северных потоков», технически невозможно. Выдержки из ответа правительства на запрос заместителя председателя фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Лайфаза-Эрика Хольма 27 октября приводит издание Der Spiegel.

Северный поток — 2 Александр Горбаруков © ИА REGNUM

правительство Германии «Весьма вероятно, что диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки и тем самым в настоящее время технической возможности использования в принципе больше не имеется».

В документе также подчёркивается, что «Северный поток — 2» невозможно запустить в эксплуатацию, ещё и потому, что он «в любом случае не получил необходимую сертификацию».

Как сообщало ИА REGNUM, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что газопровод «Северный поток — 2» нужно ввести в эксплуатацию, иначе Германия окажется проигравшей стороной в «экономической войне».

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