Якутск, 27 октября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В окружной центр министерства обороны в Чите привезли снаряжение для военнослужащих из Якутии. Бойцов посетил глава Якутска Евгений Григорьев, сообщил он 27 октября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Мобилизованным передали тепловые и цифровые прицелы, наколенники, налокотники, тактические перчатки, походные сидушки, газовые плитки и термосы, средства связи и другие вещи, которые помогут им защищать Родину.

«По словам командира части, наши ребята отличаются морально-волевыми качествами и дисциплиной, боевой дух на уровне. Многое из того, что мы доставили нашим бойцам было собрано благодаря поддержке предпринимателей и неравнодушных жителей города Якутска», — отметил Евгений Григорьев.

На переговорах с мэром Читы Александром Сапожниковым он договорился о волонтёрском сопровождении призванных из Якутии, которые находятся на территории города.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Якутска также побывал в зоне спецоперации в Харьковской области. Он привёз военнослужащим 34 единицы техники — тепловизоры, цифровые прицелы, бинокли и портативные аккумуляторы. Снаряжение позволит повысить качество выполнения задач бойцами, полагает Евгений Григорьев.