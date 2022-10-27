Якутяне в Чите получили всё необходимое для участия в спецоперации
Якутск, 27 октября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В окружной центр министерства обороны в Чите привезли снаряжение для военнослужащих из Якутии. Бойцов посетил глава Якутска Евгений Григорьев, сообщил он 27 октября в своём телеграм-канале.
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Мобилизованным передали тепловые и цифровые прицелы, наколенники, налокотники, тактические перчатки, походные сидушки, газовые плитки и термосы, средства связи и другие вещи, которые помогут им защищать Родину.
На переговорах с мэром Читы Александром Сапожниковым он договорился о волонтёрском сопровождении призванных из Якутии, которые находятся на территории города.
Как сообщало ИА REGNUM, мэр Якутска также побывал в зоне спецоперации в Харьковской области. Он привёз военнослужащим 34 единицы техники — тепловизоры, цифровые прицелы, бинокли и портативные аккумуляторы. Снаряжение позволит повысить качество выполнения задач бойцами, полагает Евгений Григорьев.