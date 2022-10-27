Стамбул, Турция, 27 октября 2022, 08:04 — REGNUM Пролив Босфор был полностью закрыт для движения транзитных судов в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Об этом 27 октября сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на экстренные службы Стамбула.

Вид Босфора. Иван Айвазовский. 1874
Вид Босфора. Иван Айвазовский. 1874

Уточняется, что транзитное движение судов в проливе Босфор остановлено в обоих направлениях из-за густого тумана. Туман, наблюдавшийся вечером 26 октября над Стамбулом в течение ночи начал сгущаться и ближе к утру усилился, вызвав ухудшение видимости.

Отмечается, что движение судов будет возобновлено после того, как рассеется туман. Насколько долгим предполагается перерыв в работе пролива, не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Босфорский пролив перекрывали для движения судов из-за потерпевшего аварию сухогруза.

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