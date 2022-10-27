Стамбул, Турция, , 08:04 — REGNUM Пролив Босфор был полностью закрыт для движения транзитных судов в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Об этом 27 октября сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на экстренные службы Стамбула.

Вид Босфора. Иван Айвазовский. 1874

Уточняется, что транзитное движение судов в проливе Босфор остановлено в обоих направлениях из-за густого тумана. Туман, наблюдавшийся вечером 26 октября над Стамбулом в течение ночи начал сгущаться и ближе к утру усилился, вызвав ухудшение видимости.

Отмечается, что движение судов будет возобновлено после того, как рассеется туман. Насколько долгим предполагается перерыв в работе пролива, не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Босфорский пролив перекрывали для движения судов из-за потерпевшего аварию сухогруза.

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