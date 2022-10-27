Самара, , 08:08 — REGNUM Глава Самарской области нацелил чиновников на мобилизацию для решения ключевых вопросов социально-экономического развития. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Дмитрий Азаров Kremlin.ru

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Вопросы поддержки мобилизованных, реализации добровольческих и волонтерских проектов и инициатив в регионе обсуждались на расширенном заседании общественной палаты Самарской области.

Сообщается, что Азаров отметил важность всеобщей мобилизации для решения ключевых вопросов социально-экономического развития.

«Нацеливаю на это всех коллег из органов исполнительной власти — региональных, муниципальных, федеральных, а также депутатов», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области семьи военнослужащих освободили от отплаты за детские сады и горячее питание школьников. Бойцы во время обучения и слаживания получают единовременные денежные выплаты в сумме 50 тысяч рублей за счет областного бюджета.