Токио, 27 октября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Минобороны Японии намерено построить убежища на случай ракетной атаки, заявил глава ведомства Ясукадзу Хамада в интервью газете Sankei Shimbun.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония. Воин

«Важно заняться строительством убежищ для защиты населения от ракетного нападения в рамках программы повышения оборонных расходов на будущий финансовый год», — заявил он.

Хамада добавил, что решение по этому вопросу будет, вероятно, принято до конца 2022 года. По его мнению, наличие убежищ, позволяющих укрыться от обстрелов, является средством сдерживания. Хамада отметил, что враги не станут обстреливать Японию, если не увидят в этом смысла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США, Япония и Южная Корея договорись об усилении сотрудничества против КНДР. Они пообещали дать «беспрецедентный по масштабам» ответ, если Пхеньян решится на проведение ядерных испытаний.