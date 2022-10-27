Березники, Пермский край, 27 октября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В Пермском крае на предприятии «Уралкалий» вечером 26 октября произошло ЧП. В шахте пропал машинист, сообщает телеграм-канал «Березниковский рабочий».

Цитат из видео В шахте

«В 21:43 по местному времени (19:43 мск) при проходке дренажного штрека комбайн «Урал-10» вышел на блоковый рассолоотводящий штрек 1 юго-западной панели (5-й восточный блок, БКПРУ-4). В пройденную выработку началось поступление рассола. Машинист ГВМ шестого разряда из выработки не вышел. Организованы поисковые работы», — прокомментировали в ПАО «Уралкалий».

В настоящее время производственные объекты предприятия работают в обычном режиме.