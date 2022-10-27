Донецк, , 07:50 — REGNUM Пять населённых пунктов в ДНР обстреляли за 40 минут киевские боевики. Об этом 27 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Обстрел населённых пунктов вёлся в период с 04:55 мск по 05:36 мск. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись населённые пункты Каштановое, Макеевка, Зайцево, Гольмовский и Минеральное. По Каштановому киевские каратели выпустили четыре снаряда калибром 155 мм, по Макеевке было выпущено три снаряда такого же калибра, и четыре снаряда калибром 155 мм было выпущено по Минеральному.

По населённому пункту Зайцево боевики выпустили четыре снаряда калибром 152 мм и по Гольмовскому было выпущено пять снарядов такого же калибра.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации МЧС ДНР пожара, возникшего на ж/д станции в городе Шахтёрске в результате обстрела со стороны ВСУ.

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