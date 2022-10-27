Москва, , 07:49 — REGNUM Пока российская бюрократия «жевала сопли» и «пилила бабки», структуры ЦРУ вместе с Соросом работали на территории бывшей УССР, за что мы теперь расплачиваемся кровью, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

Кургинян отметил, что он не любит современную российскую действительность во всей ее неприглядности, но он не хочет ее уничтожения, потому что он хочет жить и вести свою деятельность в России. Поэтому он впадает в активное состояние тогда, когда видит, что эта реальность «накрывается медным тазом».

«Значит, как только Ющенко победил этого несчастного Януковича , прошли совещания в Кремле (я на них присутствовал), что надо готовить гражданскую улицу. В виде ресурса сопротивления «оранжевой» улице надо готовить патриотическую. Были приняты решения, было названо, кто. Потрачено на это, я думаю, под миллиард долларов. Когда началась Болотная, ни один из них не вышел на улице, ни один! Нужно было сначала запускать этот дефибриллятор на Воробьевых горах, а потом собирать Поклонную. Почему? А потому что нету ощущения разницы между соратником и агентом. Агент — человек зависимый, а соратник — независимый», — заявил Кургинян.

И если все пробовать строить по системе зависимых людей, то в итоге эти люди все сдают. Иначе быть не может, отмечает Кургинян.