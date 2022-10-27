Москва, 27 октября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Пока российская бюрократия «жевала сопли» и «пилила бабки», структуры ЦРУ вместе с Соросом работали на территории бывшей УССР, за что мы теперь расплачиваемся кровью, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

ИА REGNUM Сергей Кургинян

Кургинян отметил, что он не любит современную российскую действительность во всей ее неприглядности, но он не хочет ее уничтожения, потому что он хочет жить и вести свою деятельность в России. Поэтому он впадает в активное состояние тогда, когда видит, что эта реальность «накрывается медным тазом».

«Значит, как только Ющенко победил этого несчастного Януковича, прошли совещания в Кремле (я на них присутствовал), что надо готовить гражданскую улицу. В виде ресурса сопротивления «оранжевой» улице надо готовить патриотическую. Были приняты решения, было названо кто. Потрачено на это, я думаю, под миллиард долларов. Когда началась Болотная, ни один из них не вышел на улицу, ни один! Нужно было сначала запускать этот дефибриллятор на Воробьевых горах, а потом собирать Поклонную. Почему? А потому что нету ощущения разницы между соратником и агентом. Агент — человек зависимый, а соратник — независимый», — заявил Кургинян.

И если все пробовать строить по системе зависимых людей, то в итоге эти люди все сдают. Иначе быть не может, отмечает Кургинян.

«Почему сейчас льется кровь? Потому что когда-то жлобьё, которое должно было на [территории бывшей УССР] построить нормальную оппозицию, нашу, прорусскую, эту оппозицию не построило, а жевало сопли с Януковичем и неизвестно с кем вместо этого. Мы за это кровью расплачиваемся. За неэффективность этих действий. Потом мы расплатимся за это же в Армении, потому где-нибудь еще, много еще где. С трудом удалось этого избежать в Белоруссии. Почему? Потому что оно все мыслит вот этими категориями, в отличие от Сороса. Вот Сорос работает, он ловит мышей, помогая ЦРУ и так далее. А здесь жуют сопли. Бюрократия не решает задачи, она осваивает ресурсы. Вот это происходит», — продолжил политолог.