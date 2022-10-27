Настрой у бойцов капитальный! — глава Якутска посетил земляков в зоне СВО
Якутск, 27 октября, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Глава Якутска Евгений Григорьев посетил Харьковскую область, где общался с участниками спецоперации в защиту Донбасса из Якутии. Он остался доволен настроем военнослужащих и рассказал о своей поездке в своём телеграм-канале 27 октября.
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В зоне боевых действий находятся добровольцы из республики, они участвуют в спецоперации длительное время. Глава Якутска привёз военнослужащим 34 единицы техники — тепловизоры, цифровые прицелы, бинокли и портативные аккумуляторы. Снаряжение позволит повысить качество выполнения задач бойцами, полагает Евгений Григорьев. Якутяне также получили посылки от семей, письма и рисунки от детей.
Как сообщало ИА REGNUM, в посылки с экипировкой и снаряжением для военнослужащих из Якутии будут класть обереги и тексты обращений к божествам народа республики. Один тираж сборников с благословениями уже передан для отправки.