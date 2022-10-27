Оренбург, 27 октября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области в 2022 году выявили свыше 70 преступлений в экологической сфере, в том числе связанные с незаконной рубкой, добычей водных биологических ресурсов, охоте сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология и урбанизация

В ведомстве отметили снижение числа зарегистрированных преступлений в экологической сфере. Общая сумма причиненного ущерба по оконченным уголовным делам в 2022 году составила 6 млн 447 тыс. рублей. При этом достаточно низким остается процент возмещаемого ущерба, причиненного компонентам окружающей среды.

Также в надзорном ведомстве акцентировали внимание на необходимости принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение качества поверхностных и подземных вод. В сфере охраны поверхностных и подземных вод органами прокуратуры с 2021 года выявлено 578 нарушений законов. В результате 142 человека привлечены к дисциплинарной ответственности, 44 — к административной ответственности, возбуждено одно уголовное дело.

В числе нарушений названы отсутствие проектных документов, контроля качества воды, несоответствие нормативных актов требованиям действующего законодательства, отсутствие лицензий на добычу недр, непроведение модернизации источников питьевого водоснабжения и очистных сооружений.