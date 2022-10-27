Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Известие о том, что Белый дом не смог договориться со многими странами о введении потолка цен на российскую нефть на объявленном ранее уровне $60 за один баррель, в связи с чем пошёл на повышение этого лимита иронично прокомментировал в своем телеграм-канале политолог Владимир Корнилов:

Нефть Pixabay.com

«Во как! Если верить Блумбергу, Администрация Байдена пересматривает планы по ограничению цен на российскую нефть. Видимо, что-то пошло не так! Молодцы американцы! Дождались, пока Евросоюз примет это идиотское решение у себя, а сами теперь спрыгивают со схемы. Уметь надо!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Белый дом рассчитывает избежать нового скачка цен на топливо в стране, известило агенство Bloomberg.

Читайте также: США повысили предлагаемый лимит цен на российскую нефть — Bloomberg