Вашингтон, 27 октября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Известие о том, что Белый дом не смог договориться со многими странами о введении потолка цен на российскую нефть на объявленном ранее уровне в $60 за один баррель, в связи с чем пошёл на повышение этого лимита, иронично прокомментировал в своем телеграм-канале политолог Владимир Корнилов:

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«Во как! Если верить Блумбергу, Администрация Байдена пересматривает планы по ограничению цен на российскую нефть. Видимо, что-то пошло не так! Молодцы американцы! Дождались, пока Евросоюз примет это идиотское решение у себя, а сами теперь спрыгивают со схемы. Уметь надо!»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Белый дом рассчитывает избежать нового скачка цен на топливо в стране, известило агентство Bloomberg.

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