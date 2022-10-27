Токио, , 07:42 — REGNUM Власти Японии знают о проведении Россией учений сил ядерного сдерживания, но воздерживаются от комментариев по этому поводу. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно 27 октября заявил на регулярной пресс-конференции в Токио.

Хирокадзу Мацуно 首相官邸ホームページ

Хирокадзу Мацуно «Мы в курсе того, что 26 октября Россия провела учения, которые включали пуски баллистических ракет. Хотел бы воздержаться от комментариев по поводу того, какие цели преследовала Россия, но наша страна с пристальным вниманием следит за действиями российских военных, включая ситуацию на [территории б. УССР]».

По его словам, правительство также серьёзно обеспокоенно вероятностью применения ядерного оружия «в рамках вторжения России на [территорию б. УССР]». Мацуно подчеркнул, что это совершенно недопустимо. Высказывание министра иностранных дел Японии Ёсимасы Хаяси на эту же тему приводит телеканал NHK.

глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси «Япония продолжит решительно подчёркивать на различных международных площадках недопустимость угроз и применения ядерного оружия со стороны России».

Напомним, единственной страной, реально применившей ядерное оружие, являются США. Вооружённые силы этой страны выполнили атомные бомбардировки мирных японских городов Хиросима и Нагасаки в конце Второй мировой войны, в ситуации отсутствия какой-либо военной необходимости. США до сих пор не признают свою моральную ответственность за этот бесчеловечный акт.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России провели учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника.

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