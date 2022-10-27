Челябинск, 27 октября, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Челябинской области объёмы введённого в январе–сентябре жилья увеличились на 20,9% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Об этом 27 октября сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Строительство жилья

Всего в регионе построили 1538,7 тыс. кв метров жилья. Лидерами по росту являются Нагайбакский, Варненский и Кусинский районы.

Список аутсайдеров возглавляют Кизильский, Брединский и Катав-Ивановский районы. Там отмечено наименьшее сокращение темпов ввода жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году власти намерены добиться введения в Челябинской области 1,8 млн кв. метров жилья.