В Челябинской области объёмы ввода жилья выросли на 20,9%
Челябинск, 27 октября, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Челябинской области объёмы введённого в январе–сентябре жилья увеличились на 20,9% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Об этом 27 октября сообщает областная Контрольно-счётная палата.
Строительство жилья
Всего в регионе построили 1538,7 тыс. кв метров жилья. Лидерами по росту являются Нагайбакский, Варненский и Кусинский районы.
Список аутсайдеров возглавляют Кизильский, Брединский и Катав-Ивановский районы. Там отмечено наименьшее сокращение темпов ввода жилья.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году власти намерены добиться введения в Челябинской области 1,8 млн кв. метров жилья.