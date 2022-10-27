Севастополь, 27 октября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. «Российский национальный коммерческий банк» подал сразу четыре банкротных иска к связанным между собой предприятиям и физлицам, в том числе к ООО «Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин». Исковое заявление пока арбитраж Севастополя к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Банк 21 октября 2022 года подал сразу четыре иска. Помимо рыбоконсервного комбината, его получили собственник этого актива — Владимир Нигар, ООО «Интеррыбфлот» (Нигар — владелец доли) и бывший совладелец комбината — Людмила Онищенко.

Суммы претензий банка пока в материалах суда не фигурируют.

Между тем с октября 2022 года Нигар является единственным владельцем ООО «Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин», а Онищенко список собственников покинула.

Напомним, в 2022 году попытку обанкротить «Аквамарин» сделала компания «Финансово-расчетная группа», но суд вернул иск заявителю.