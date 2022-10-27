Кош-Агачский район, Алтай, , 07:37 — REGNUM В Республике Алтай заключён под стражу подозреваемый в жестоком убийстве своей бывшей супруги, матери четырёх детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Нож

По данным следствия, вечером 24 октября 39-летний житель Кош-Агачского района увидел на улице бывшую жену с другим мужчиной. Из-за ревности он начал преследовать женщину, уехавшую от него на автомобиле.

«Воспользовавшись тем, что женщина съехала с автодороги, совершив вынужденную остановку, разъяренный мужчина подбежал к автомобилю, разбил стекло дверцы, схватил увиденный им в машине складной нож, клинком которого нанес потерпевшей множественные удары в область грудной клетки и шеи», — отметили в управлении.

В результате потерпевшая скончалась на месте. Опомнившись, подозреваемый вызвал полицию и рассказал о случившемся. Мужчине к настоящему времени предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. У 37-летней убитой остались четверо детей в возрасте от 3 до 13 лет.

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