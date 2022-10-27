Москва, , 07:37 — REGNUM Продюсер Рубен Дишдишян объяснил, почему в новом сериале »Великая. Фильм второй» роль Екатерины II исполнит не Юлия Снигирь, а Елизавета Боярская. Об этом 26 октября сообщил портал «Телепрограмма».

Екатерина II Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы сделали перезагрузку проекта», — лаконично ответил Дишдишян на вопрос журналистов. Издание обратило внимание, что представитель кинокомпании «Марс Медиа» в действительности уклонился от развёрнутого ответа.

Напомним, премьера сериала «Великая. Фильм второй» запланирована на 2023 год. В качестве режиссёра проекта выступает Сергей Гинцбург. Сюжет шоу расскажет о жизни Екатерины II после 1763 года.

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