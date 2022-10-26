Москва, 26 октября, 2020, 13:28 — ИА Регнум. Благодаря неиндексации расходов на госаппарат в 2021 году, меры поддержки экономики получат дополнительное финансирование. Об этом 26 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы приняли решение о неиндексации в следующем году расходов на госаппарат. Так как одной из постоянных мер по реструктурированию расходов (является) выделение больше тем нуждающимся секторам, как здравоохранение, социальная сфера, поддержка предпринимателей… те деньги, которые мы сэкономили за счёт этого, пойдут на финансирование общенационального плана, который содержит эти меры», — заявил Силуанов.