Москва, , 07:34 — REGNUM Россия проигрывает информационную войну потому, что отказывается принимать современные методы управления информацией, но только их применение позволит России выигрывать время, рушить планы противника и навязывать ему свои правила игры, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Для того, чтобы сделать грамотную информационную систему в России, пригодную для ведения и победы в информационной войне, необходимо оформить ядро в виде телевидения, а телеграм-каналы и прочие неклассические информационные инструменты присовокупить к ядру через промежуточный слой.

«Мы проигрываем информационную войну именно за счет того, что отказываемся представлять себе сегодняшнее современное управление как систему, соединяющую ядро и периферию промежуточными слоями. Мы все время пытаемся либо любоваться этими отдельными элементиками, которые ничего не могут сами по себе (и которые живенькие такие), либо упрекать ядро в том, что оно «медленно ползет за водкой». Но оно будет ползти, оно слишком большое», — заявил политолог.

По его словам, необходимо с нуля создать систему гибридной войны, которая включает концептуальную войну, которая не есть идеологическая, войну идей, войну метафизическую (уже многие говорят про сатанизм Запада и все прочее), экономическую войну (взрывы газопроводов — это уже война), финансовую войну, психологическую войну (войну за умы нашего общества), а также подвижность нашей системы в целом. Потому как мы проигрываем в скорости преобразований и процессов управления.

«А дальше возникает большая опасность, которую я считаю основной. Что если эта периферия будет сама по себе, не буду назвать структуры, все понимают, а ядро само по себе, то если кому-то захочется столкнуть их вместе, столкнуть их друг с другом, то это и будет гибридная война. Что если кто-то захочет сейчас активизировать какие-то сепаратистские настроения и так далее, то все вещи, которые мы завоюем на фронте, будут потеряны. Поэтому быстро надо смотреть на то, что обнаружилось «под костюмом», абсолютно это не драматизировать, то, что можно — лечить, то, что можно — и справлять, и понимать, что они не остановятся, они все 44 шага сделают, если мы не сделаем таких крупных нестандартных ходов, от которых они, прошу прощение за слово, офигеют», — добавил Кургинян.

Он призвал всех запомнить, что все разговоры о нестандартных способах управления в Америке — это «фигня», есть сетки, и как только они, эти сетки видят неожиданные ходы где-либо, они начинают переигрывать всю сетку до места, где мы сделали ход. Именно тогда у нас появляется и время, и возможности навязать свои правила.

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