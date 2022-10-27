Москва, 27 октября 2022, 07:34 — REGNUM Россия проигрывает информационную войну потому, что отказывается принимать современные методы управления информацией, но только их применение позволит России выигрывать время, рушить планы противника и навязывать ему свои правила игры, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Для того, чтобы сделать грамотную информационную систему в России, пригодную для ведения и победы в информационной войне, необходимо оформить ядро в виде телевидения, а телеграм-каналы и прочие неклассические информационные инструменты присовокупить к ядру через промежуточный слой.
По его словам, необходимо с нуля создать систему гибридной войны, которая включает концептуальную войну, которая не есть идеологическая, войну идей, войну метафизическую (уже многие говорят про сатанизм Запада и все прочее), экономическую войну (взрывы газопроводов — это уже война), финансовую войну, психологическую войну (войну за умы нашего общества), а также подвижность нашей системы в целом. Потому как мы проигрываем в скорости преобразований и процессов управления.
Он призвал всех запомнить, что все разговоры о нестандартных способах управления в Америке — это «фигня», есть сетки, и как только они, эти сетки видят неожиданные ходы где-либо, они начинают переигрывать всю сетку до места, где мы сделали ход. Именно тогда у нас появляется и время, и возможности навязать свои правила.
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