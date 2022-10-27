Оренбург, 27 октября, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В Оренбургской области полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, на трассе Оренбург — Илек — гр. Р. Казахстан автомобиль врезался в мотоцикл «Урал». В результате ДТП три пассажира машины, среди которых двое детей, госпитализированы. Водитель мотоцикла доставлен в больницу, а пассажир 2000 г. р. скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Добавим, в сентябре на территории Оренбуржья произошло 117 ДТП. В них погиб 21 человек, ещё 128 человек получили травмы.