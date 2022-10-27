Челябинск, , 07:21 — REGNUM В Челябинской области вводят дополнительные меры поддержки мобилизованных граждан и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В частности, на каждого гражданина, призванного в армию по частичной мобилизации, теперь будет выплачиваться единовременно 50 тыс. рублей. А для детей в возрасте до 18 лет предусмотрят бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте.

Кроме того, на несовершеннолетних из семей мобилизованных распространяются бесплатные путёвки в детские оздоровительные лагеря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области ввели единовременные выплаты в размере по 20 тыс. рублей на каждого ребёнка, который из семьи мобилизованного. Также на уровне региона был утверждён перечень льгот для таких семей.