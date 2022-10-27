Абакан, , 07:21 — REGNUM В Хакасии намерены придать объектам ﻿архитектуры городов и сёл национальный колорит. Соответствующие рекомендации выпустил региональный минстрой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Хакасия Страна-читалия.рф

В документе содержатся примеры возможного оформления зданий и малых архитектурных форм для придания им хакасского национального колорита.

Авторами работ стали главный архитектор региона Виталий Никифоров и специалист отдела градостроительного развития Ирина Кошелева. По их мнению, элементы национального стиля дополнят туристический бренд Хакасии и позволят идентифицировать её среди других регионов страны.

«Творческое переосмысление исторического наследия обогатит современную среду жизни и деятельности человека, создаст фундамент развития культурного наследия для будущих поколений», — отметил главный архитектор.