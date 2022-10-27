Лос-Анджелес, США, , 07:13 — REGNUM Мэттью Перри, исполнивший в популярном сериале «Друзья» роль Чендлера Бинга, раскрыл причину своего ухода из проекта фильма «Не смотрите наверх». Об этом 26 октября сообщил портал E! Online.

Друзья Цитата из т/с «Друзья». 1994. США

В своей книге «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing» актёр рассказал о своей наркотической зависимости, а также о том, что со съёмок вышеупомянутой картины он отправился прямиком в швейцарский реабилитационный центр из-за того, что солгал врачам о силе болей в животе, чтобы получить от них определённый препарат.

Впоследствии врачи решили прооперировать актёра и в качестве анестезии использовали пропофол. Поскольку накануне вечером Перри принял другое лекарство, комбинация препаратов сработала так, что его сердце остановилось. «Мне сделали укол в 11:00, — пишет Перри, отмечая, что очнулся он спустя 11 часов в другой больнице, — очевидно, пропофол остановил мое сердце. На пять минут».

Спас актёра «мускулистый швейцарец», который решил, что он не хочет, чтобы звезда «Друзей» умерла у него на столе — врач делал ему массаж сердца на протяжении пяти минут. «Если бы меня не было в «Друзьях», остановился бы он на трех минутах? Друзья снова спасли мне жизнь?», — задаётся вопросом Перри.

Напомним, Мэттью Перри анонсировал свою книгу в октябре 2021 года. Тогда актёр объявил, что в мемуарах он расскажет о том, как боролся с зависимостью.