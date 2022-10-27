Улан-Удэ, , 07:12 — REGNUM В Бурятии вынесен приговор по делу об осквернении могилы ветерана Великой Отечественной войны и призывах к экстремизму. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Великая Отечественная Иван Шилов © ИА REGNUM

На скамье подсудимых оказались двое молодых людей 23 и 20 лет. По данным следствия, один из них долгое время придерживался экстремистских идей.

Днём 28 марта 2022 года он с приятелем пришёл на территорию городского кладбища в микрорайоне Горький, где оба написали на надмогильном сооружении ветерана экстремистские лозунги.

«Позднее родственники ветерана при посещении его могилы, обнаружили следы осквернения надмогильного сооружения и обратились в правоохранительные органы», — рассказали в ведомстве.

По итогам слушаний, оба подсудимых признаны виновными. Инициатор совершения преступления приговорён к трём годам лишения свободы в колонии-поселении, его соучастник получил условный срок на три года.

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