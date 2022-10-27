Вашингтон, 27 октября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Тело американского наёмника Джошуа Алана Джонса, погибшего на территории б. УССР в августе, было опознано по татуировкам. Об этом 26 октября сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным телеканала, процедура опознания была проведена ВСУ по внешним признакам и татуировкам. Отец наёмника подтвердил, что Госдеп США сообщил ему о передаче тела Джошуа американским представителям в районе населённого пункта Васильевка в Запорожской области. В ведомстве уточнили, что планируют транспортировать тело Джошуа на родину в ближайшее время.

Информацию о передаче Россией тела наёмника киевским властям подтвердил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. При этом в ведомстве отказались сообщить дополнительные сведения о погибшем, ссылаясь на необходимость «уважения к личной информации» его семьи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тело 24-летнего американского наёмника Джошуа Джонса было найдено 27 августа в районе н. п. Егоровка в ДНР. Отмечается, что боевика расстреляли его же сослуживцы, киевские каратели.