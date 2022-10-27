Москва, 27 октября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие выходные, 29 и 30 октября, ожидается нетипичное для этих дней потепление до +11… +12 °C, что на 6 градусов превышает температурную норму. Об этом 27 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В субботу (29 октября) прогнозируется +10 +11 °C, а в воскресенье (30 октября) — даже до +12 °C. Такой температурный фон на 6 градусов выше нормы. Это очень хорошо. Необычное тепло для этого времени года», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, если до конца недели сохранится облачная и дождливая погода, то в выходные она «станет более дождливой». А вот в понедельник, 31 октября, в столицу придёт резкое, но непродолжительное похолодание.

Роман Вильфанд «Хорошо известно, что не только новая жизнь начинается с понедельника, но и погода. 31 октября резко похолодает, будет +4 +5 °C, но отчаиваться не нужно, потому что в последующем хоть такого необычного тепла не будет, но температура повысится. Во вторник (1 ноября) и среду ожидается уже +5 +8 °C днём и временами небольшой дождь».

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 27 октября, в Москве облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный, температура воздуха до +5… +7 °C.