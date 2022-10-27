Вашингтон, 27 октября, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Китай отверг договоренности между Вашингтоном и Пекином, достигнутые ранее по статусу Тайваня, и теперь решил «усилить давление» на тайваньскую сторону, рассматривая в том числе сценарий с «применением силы», заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Глава Госдепа утверждает, что примерно четыре десятилетия назад американские власти признали КНР «в соответствии с политикой одного Китая». При этом, как отметил Блинкен, США также предоставили Тайваню «оружие для защиты».

По его словам, такие шаги «помогли предотвратить конфликт» между Соединенными Штатами и Китаем из-за Тайваня. Госсекретарь добавил, что Вашингтон якобы не желает развязывания холодной войны и не пытается сдерживать Китай, но США будут отстаивать свои интересы решительным образом.

Как передавало ИА REGNUM, 26 октября официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявил, что китайские власти сохранят единство страны и остановят любые попытки тайваньских сепаратистов обособить остров от материковой части.