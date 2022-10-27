Порт-о-Пренс, 27 октября, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Общее число заболевших холерой жителей Гаити выросло в три раза за прошедшую неделю, сообщает портал Haiti libre.

Гаити

По его данным, в настоящее время в республике подтверждено 207 случаев заболевания. Неделей ранее в Гаити числились лишь 78 заболевших. Также под подозрением на заражение находятся 2 243 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября власти Гаити заявили об обеспокоенности вспышкой холеры в республике. В минздраве страны отмечали, что множество жителей погибли у себя дома и не смогли попасть в больницы или получить медицинскую помощь. При этом вспышки заболевания зафиксированы в двух районах Порт-о-Пренса, которые находятся под контролем организованных преступных группировок.