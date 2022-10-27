Зейский район, Амурская область, , 06:58 — REGNUM Оплату по фиктивному договору получил и присвоил бывший руководитель села Огорон в Зейской районе Амурской области. В отношении него возбудили и расследовали уголовное дело по двум статьям УК РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

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Глава якобы нанял подрядчика для создания минерализованной полосы вокруг населённого пункта, но эти работы уже были выполнены ранее безвозмездно. Исполнитель фиктивного контракта передал деньги руководителю сельсовета, а тот присвоил их себе.

Уголовное дело возбуждено по статьям 160 УК РФ («Присвоение денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и 292 УК РФ («Внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности»).

Чиновник признал свою вину и вернул похищенные деньги в бюджет. Обвинительное заключение по его делу утверждено и будет передано в суд.

Как сообщалоИА REGNUM, экс-заместитель мэра Свободного по решению суда будет отбывать в исправительной колонии общего режима пять лет. Приговор ему вынесен за хищение 3,6 млн рублей из бюджета города.