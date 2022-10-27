Кызыл, , 06:58 — REGNUM В Туве благотворителей и волонтёров будут награждать новой государственной наградой — медалью «За милосердие». Законопроект об учреждении награды внесён на рассмотрение в Верховный хурал республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Медаль «За милосердие», Тува Телеграм-канал Владислава Ховалыга

Согласно документу, медаль будут вручать людям, внёсшим значительный вклад в развитие благотворительности и добровольчества. По словам главы региона Владислава Ховалыга, связанные с пандемией и проведением СВО события дали большой толчок развитию благотворительной и добровольческой деятельности.

«В знак сохранения и приумножения добрых традиций инициировали изменения в наш закон «О государственных наградах Республики Тыва». Решением правительства поддержали появление медали «За милосердие», — написал он в своём телеграм-канале.