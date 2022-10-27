Чебоксары, 27 октября, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Индивидуальная программа социально-экономического развития (ИПСЭР) Чувашии, которая была принята после попадания региона в число депрессивных, трансформировалась. Усилена жилищная поддержка и добавлены проекты по цифровой трансформации. При этом власти планируют, что действие ИПСЭР будет продлено. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Представляя на заседании правительства проект бюджета-2023, глава минфина проинформировал, что в текущем году «по предложению нашей республики произошла некая трансформация» ИПСЭР.

«С учётом дополнительно появившихся источников в пределах имеющих средств было усилено направление — это субсидирование жилищных кредитов. И появилось новое направление в рамках ИПСЭР — цифровая трансформация на три года, это 300 млн рублей», — сказал Михаил Ноздряков.

По его словам, правительство республики также направило в Москву дополнительные «предложения с учётом подведения итогов оценки эффективности реализации мероприятий»:

«Соответственно, пока эти решения не приняты, но я думаю, что мы будем настойчиво работать над тем, чтобы эта программа увеличилась как по срокам, так и по количеству мероприятий, так и по объёму».

Напомним, в рамках ИПСЭР в 2022 году выделены средства для предприятий, занятых в сфере высоких технологий. Речь идёт о единовременной выплате на первый взнос при покупке жилья и снижении ставки по ипотеке.

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Как сообщало ИА REGNUM , индивидуальные программы разработаны в регионах, которые признаны наиболее депрессивными в части социально-экономической ситуации. При оценке учитывались инвестиции в основной капитал, доходы населения, бедность, безработица и другие ключевые показатели. Чувашия на реализацию ИПСЭР получит 5 млрд рублей, а если сумеет эффективно реализовать все запланированные мероприятия, то «ещё 5 млрд рублей».

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