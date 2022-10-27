27 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 10:10 — REGNUM Заявление заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что Вооружённые силы Российской Федерации отразили попытку киевских боевиков прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«На херсонском направлении в течение суток [киевское нацисты] предпринимали отчаянные попытки расширить плацдарм от Давыдова Брода в сторону Ищенки составом до четырех батальонно-тактических групп. Части ВДВ при поддержке артиллерии 42-й мотострелковой дивизии сумели отразить все атаки, тем самым удержав позиции», — написал Стремоусов.

«Да наши мужики — вообще огонь! Работают очень точно!» — написал Фёдор Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что ВСУ сильно ошиблись, когда решили сделать Херсон своей главной целью. Граждане уверены, что этот российский город — неприступная для нацистов крепость.

«А сколько криков было о бандеровской «перемоге», а в итоге мы снова доказали, что у нас отлично подготовленная армия, которая каждый день успешно борется с нацизмом», — указывает Айсылу Г.

Некоторые комментаторы испытывают досаду, что российским войскам приходится отбиваться от врага, находясь в обороне. Другие же отмечают, что общий расклад на фронте подвергается изменению чуть ли не каждый день и Вооружённые силы РФ предпринимают действия, согласно требованиям, поставленными перед ними российским командованием, а значит, всё идёт согласно плану.

«Начиналось всё хорошо зимой, а сейчас только сдерживание атак ВСУ», — сетует Андрей Б.

Линия фронта СВО. Херсонская область. 26.10.2022 (c) ИА REGNUM

«Начиналось на одних бойцах с ДНР, ЛНР, Вагнера и контрактниках, а с фашистской стороны наёмников в разы больше стало, во много раз больше прибавилось всякой швали со всей планеты. Те, кто сидел по городам: то в Киеве, то во Львове, Польше и т.д. В итоге ринулись все скопом на наши позиции, и итог, если смотреть, плачевный. Но успех наших ребят настолько высок, что они просто герои! Сдерживают превосходящие силы врага на протяжении нескольких месяцев уже. И мобилизованные ещё по сути даже и не приступили к защите территории — находятся на подготовке», — подметила Sofiya M.

Часть людей полагает, что если нацисты и дальше будут предпринимать такие отчаянные попытки наступления, то российская армия выполнит поставленные перед ней цели по демилитаризации и денацификации киевского режима раньше срока.

«У нацистов скоро вообще весь личный состав выкошется. Некому будет больше в атаку ходить. Невозможно же бесконечно мобилизацию проводить. Скоро на [на территории бывш. УССР] вообще людей не останется. Скоро бездомных дворняг будут на фронт гнать», — считает Василий Т.

Нашлись и те, кто считает «грязную бомбу» Киева последним шансом нацистов хоть на что-то.

«Нельзя пропустить ВСУ. Видимо, знак скорого поражения Киева — это как раз таки его намерение подорвать «грязную бомбу» как последний шанс надавить на Россию», — указывает Юлия П.

Напомним, 26 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов написал в своём Telegram-канале о том, что Вооружённые силы Российской Федерации отразили попытку киевских боевиков прорвать линию обороны у села Давыдов Брод.