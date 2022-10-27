Херсон, , 06:47 — REGNUM Жители правобережной части Херсонской области смогут вернуться домой после того, как будет отодвинута линия фронта. Об этом 26 октября рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Стремоусов, переезд — это вынужденная и временная мера, этот шаг был предпринят ради безопасности людей, чтобы они не стали жертвами обстрелов. По словам Стремоусова, основная часть мероприятий по переезду граждан уже закончена, но администрация продолжает и дальше помогать людям.

Стремоусов подчеркнул, что люди переезжают исключительно на добровольной основе, никакой принудительной эвакуации не проводилось. Большинство тех, кто хотел переехать, уже покинули правобережную часть региона. После того, как линия фронта сдвинется на запад, все желающие смогут вернуться домой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что запрет на въезд в правобережные районы Херсонской области будет снят, когда уменьшится поток выезжающих в обратном направлении.

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