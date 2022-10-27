Томск, 27 октября, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В Томской области расширили перечень получателей единовременной выплаты в 100 тыс. рублей военнослужащим. Об этом рассказал губернатор Владимир Мазур, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Теперь 100 тысяч рублей полагается всем добровольцам — жителям Томской области, участвующим в специальной военной операции. Это будет справедливо», — написал он в своём телеграм-канале.

Глава региона поручил областному департаменту соцзащиты в кратчайшие сроки подготовить соответствующий документ и приступить к выплатам. Согласно изменениям, выплату получат военнослужащие Минобороны или Росгвардии, заключившие контракт с 24 февраля 2022 года и принимавшие участие в СВО.

«Сегодня в 16.00 по моему поручению начальник департамента социальной защиты населения Марина Александровна Киняйкина проведёт в социальных сетях прямой эфир, расскажет о поддержке военнослужащих и их семей, ответит на ваши вопросы», — добавил Мазур.