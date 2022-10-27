Вашингтон, 27 октября, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Всемирный банк ожидает, что в 2023 году цены на энергоносители в мире снизятся на 11% по сравнению с 2022 годом, сообщается на сайте учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Специалисты учреждения считают, что средняя стоимость нефти марки Brent составит в следующем году $92 за баррель, а в 2024 году она опустится до $80. Вместе с тем в банке допустили, что может произойти еще большее падение цен на топливо в случае замедления глобального роста или задействования ограничений, связанных со вспышками коронавирусной инфекции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что к резкому росту цен на энергоносители больше всего уязвимы государства с формирующимся рынком и развивающиеся страны.