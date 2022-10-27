Москва, , 06:43 — REGNUM Для победы России нужна современная двухслойная армия, где в ядре будет классическая армейская неповоротливая машина, а на периферии — гибкая неклассическая сетевая структура, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

Когда начиналась спецоперация, всем казалось, что у нас непобедимая и легендарная армия, а когда «красивый костюм» пришлось снять, выяснилось, что это не вполне так, но это не значит, что нашей армии нет или она абсолютно гнилая. Будь бы так, мы бы не выдержали даже того противостояния, которое есть сейчас.

«Значит, ситуация смешанная. Что же там происходит? Всегда классическая война, вот эта армия и прочее — это очень трудно-подвижные огромные сложные системы, консервативные ужасно, и они в принципе сами не могут стать другими. И не должны. Вопрос не в этом… Вопрос в том, что такое гибридная война. Возникает в истории человечества новая возможность действия единицей боевой и с использованием современной техники… Сетецентрическая война означает, что вооруженные силы делятся на очень высокоэффективные элементы небольшие и дальше замыкаются в единую сеть, что делает их иначе эффективными, что вовсе не отрицает, что главную роль все равно будет играть эта косная тяжелая неуклюжая военная машина, передвигающая сотни тысячи, миллионы людей», — заявил Кургинян.

По его словам, это дополнение играет очень важную роль в войне, притом, что небольшое производство способно обеспечить это дополнение. Значит, к этой огромное машине надо добавить дополнительный слой, обладающий большим динамизмом, соединив это с ресурсами разного рода частных военных компаний. Так, частные военные разведки в разведывательном бюджете США занимают $50 млрд из $80 млрд, ЦРУ оставило себе $30 млрд, но это не означает, что ЦРУ потеряло контроль над этими структурами. Но эта гибкость позволяет сохранять ядром системы устойчиво-консервативным, а периферийные слои обеспечить дополнительной гибкостью.