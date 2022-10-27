Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объявил сотрудникам приобретаемой им компании Twitter, что не станет на три четверти сокращать её персонал. Об этом со ссылкой на источники 26 октября сообщает агентство Bloomberg.

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Ранее рядом СМИ была распространена информация о якобы запланированных Маском увольнениях 75% сотрудников Twitter после завершения сделки о её покупке, в результате чего штат компании с 7,5 тыс. должен был сократиться до немногим более 2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Илон Маск на своей странице в социальной сети поделился впечатлениями от посещения штаб-квартиры компании Twitter, которую он намерен приобрести.

Илон Маск «Встречаюсь со множеством классных людей сегодня в Twitter».

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