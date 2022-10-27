Маск не будет вчетверо сокращать штат Twitter — Bloomberg
Вашингтон, 27 октября, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объявил сотрудникам приобретаемой им компании Twitter, что не станет на три четверти сокращать её персонал. Об этом со ссылкой на источники 26 октября сообщает агентство Bloomberg.
Ранее рядом СМИ была распространена информация о якобы запланированных Маском увольнениях 75% сотрудников Twitter после завершения сделки по её покупке, в результате чего штат компании с 7,5 тыс. должен был сократиться до немногим более 2 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, Илон Маск на своей странице в социальной сети поделился впечатлениями от посещения штаб-квартиры компании Twitter, которую он намерен приобрести.
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