Додома, 27 октября, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан приедет в Пекин с официальным визитом на период со 2 по 4 ноября. Об этом рассказала официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Объединенной Республики Танзания Самия Сулуху Хасан совершит государственный визит в Китай со 2 по 4 ноября», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Китай в ООН призвал международное сообщество оказать помощь африканским странам. По мнению Пекина, Африке необходимо укрепить их способность управлять природными ресурсами и эффективно использовать их для развития. Также Китай указал, что миру необходимо бороться с незаконным оборотом природных ресурсов в Африке.